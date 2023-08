Crimă pe o insulă din Thailanda: Fiul unui actor spaniol recunoaşte că a ucis şi dezmembrat un bărbat

12:20

Soprana rusă Ana Netrebko vrea despăgubiri de 360.000 de dolari de la Metropolitan Opera din New York. Banii sunt solicitați drept recompensă pentru „suferință emoțională, stres și umilință". Artista a dat în judecată opera, deoarece a fost concediată după ce a început invazia Rusiei în Ucraina. Conform BBC, ea a condamnat războiul sub presiunile Operei.