Vremea se schimbă brusc. Se așteaptă scăderea temperaturii

Ucraina a atacat din nou o navă rusească, după un scenariu similar celui de ieri. O dronă navală a fost folosită pentru a lovi un petrolier în strâmtoarea Kerci. Un petrolier rusesc a fost lovit de drone ucrainene în strâmtoarea Kerci, a anunţat presa rusă, transmite Digi24. Footage has been released showing the moment that a Ukrainian Naval-Surface Drone struck the “SIG” a Russian-Flagged Oil Tanker that was Transiting the Kerch Strait from the Black Sea. pic.twitter.com/3w5urzHB9t — OSINTdefen...