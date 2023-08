Probleme la Wizz Air – Activitatea companiei ar putea fi suspendată pentru comportamentul obraznic în raport cu pasagerii

11:30

Premierul Dorin Recean a criticat dur hotărârile luate aseară de Curtea Supremă de Justiție care a anulat deciziile Comisiei Pre-Vetting privind candidații la funcția de CSM și CSP care nu au trecut evaluarea. „Vreau să le spun acestor cetățeni, la minoritatea coruptă din tagma judecătorilor că nu ne-ați surprins de fapt. Voi continuați, perpetuați acest ...