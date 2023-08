Fostul deputat Tudor Deliu s-a stins din viață

23:50

Cetățenii Republicii Moldova care se vor afla în situații dificile în statele unde țara nu are reprezentanță diplomatică vor putea solicita asistență consulară în misiunile diplomatice sau cele consulare ale statelor membre GUAM: Georgia, Ucraina și Republica Azerbaidjan. În mod similar, Republica Moldova va oferi suport cetățenilor din aceste state....