Înfrumusețare fără compromisuri: 6 motive să încerci cosmetica vegană chiar acum!

13:50

„Step Up Revolution” (lansat în unele țări ca Step Up 4: Miami Heat) este un film american de dans 3D din 2012, regizat de Scott Speer (în debutul său regizoral în lungmetraj) și scris de Amanda Brody. Acesta servește ca o continuare a Step Up 3D și a patra parte din seria de filme Step […] Articolul Ce film mai privim? Filmul de dans „Step Up 4: Miami Heat” e despre curajul tinerilor de a înfrunta decizia autorităților. Și reușesc prin dans apare prima dată în ea.md.