Ucraina revendică responsabilitatea pentru atacul asupra unui petrolier rusesc în apropiere de Crimeea

10:30

Exporturile de cireșe moldovenești pe piața UE au crescut de 12,5 ori în acest an Sezonul 2023 de recoltare și export al cireșelor moldovenești s-a încheiat cu o creștere a exporturilor pe piața UE de 12,5 ori comparativ cu anul 2022. În acest an, Moldova a exportat peste 16 mii de tone de cireșe în valoare de peste 22 de milioane de dolari. Cireșele moldovenești au fost livrate în premieră în mai multe țări ale Uniunii Europene precum: Spania, Italia, Belgia, Olanda. Alte 163 de tone au fost ex...