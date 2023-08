23:10

În ultima zi de sesiune parlamentară, Parlamentul a votat în lectură finală modificări la Codul Penal și Codul de procedură penală. Este vorba despre delimitarea unor competențe în procesul de combatere a corupției între CNA și Procuratura Anticorupție. Experții au văzut în acest proiect o încearcare de a o reduce la tăcere pe șefa PA, ... La un an de la preluarea mandatului, politicienii îi arată Veronicăi Dragalin unde este locul și rolul Procuraturii Anticorupție