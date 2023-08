Ce aflăm despre moldoveni în serial „FUBAR” cu Schwarzenegger, care „a fost” la Chișinău

09:40

Președintele Nigerului, răsturnat de junta militară, Mohamed Bazoum, a cerut Statelor Unite și altor țări să-l ajute să restabilească ordinea constituțională. Potrivit lui, lovitura de stat ar putea avea consecințe „devastatoare" pentru lume şi ar putea aduce regiunea Sahel sub „influența" Rusiei, prin mercenarii din grupul Wagner, scrie BBC. „În această perioadă grea, fac apel […]