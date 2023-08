foto | Șoseaua Hînceşti a prins culoare: Cum arată acum trotuarul proaspăt reabilitat

09:50

Halterofilul Tudor Bratu a devenit campion european Under 23. El a cucerit trei medalii de aur în categoria de greutate 102 kg, la stilul smuls (168 kg), proba aruncat (202 kg) și la total (370 kg). Menționăm că și halterofilul Marin Robu a devenit campion european Under 23.