PDCM: Realitatea în teren este cu totul alta, decât o prezintă presa angajată

09:10

NEXTA Horoscop 27 iulie – o zi cu veşti bune. Or să ni se implinească niște aşteptări şi ne putem deplasa spre o destinaţie de vacanţă, sau să primim confirmarea că putem începe un job, un proiect nou nouţ. LEU Se poate să vi se încredinţeze o funcţie, să străluciţi pe firmament şi să luaţi mai […] The post Horoscop 27 iulie – zodia care poate cere o mărire salarială sau anumite drepturi first appeared on NEXTA.