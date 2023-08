Ministrul ucrainean al Apărării ar putea fi înlocuit de Zelenski

08:10

Vocea Basarabiei: Vom vorbi despre cultură și agricultură și îl prezint pe Nicolae Guțanu, de ceva timp este antreprenor, cu o afacere în agricultură, dar tot d-lui e și managerul Editurii Gunivas. Mai activează editura? Nicolae Guțanu: Editura este, are site-ul său, este sub numele Gunivas din noiembrie 2000. Spre regret, mai puțin am timp […] Articolul VIDEO/ Nicolae Guțanu, antreprenor: Foarte mulți câștigă niște bani în Europa și vin în Moldova atrași de aceeași agricultură, însă o dau în bară, neavând o consultație corectă apare prima dată în Vocea Basarabiei.