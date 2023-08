Fructe și legume proaspete! Lista locațiilor din Capitală unde vor fi organizate târguri cu produse autohtone

21:10

Agricultorii care cultivă sfeclă de zahăr anticipează o recoltă bună în acest an. Ei declară că starea câmpurilor este satisfăcătoare și estimează o recoltă de circa 45-50 de tone per hectar de sfecla de zahăr, în condiții climatice favorabile, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. „Astăzi, la ședința Consiliului pe filiera de produs Sfecla de […]