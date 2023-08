A decedat Tudor Deliu, unul din fondatorii PLDM, fost deputat în mai multe legislaturi

17:10

Parlamentul a prelungit încă cu 60 de zile starea de urgență în Republica Moldova, începând cu 3 august. Decizia a fost luată cu votul a 55 de deputați. Prezent în plenul Parlamentului, premierul Dorin Recean a prezentat un filmuleț video cu imagini ale războiului din Ucraina. „Stimați colegi, sunt nevoit să vin în fața dumneavoastră ...