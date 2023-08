Final de sezon pentru exportul cireșelor moldovenești: livrările către UE au crescut de 12,5 ori

21:10

Reţeaua socială Twitter, redenumită X, l-a reprimit în rândurile membrilor săi pe rapperul şi designerul american Kanye West la aproximativ opt luni după suspendarea contului acestuia, a anunţat sâmbătă cotidianul The Wall Street Journal, citat de AFP. În toamna anului trecut, Kanye West a publicat o imagine reprezentând o combinaţie... The post Reţeaua socială Twitter, redenumită X, a reactivat contul cântăreţului Kanye West appeared first on ALBASAT.