Tot mai mulți antreprenori se conformează reformei patentelor. Criuleni, campion printre raioanele Moldovei

14:20

Șefa substației de Asistență Medicală Urgentă Cahul, Anna Nekrasova, susține că o comisie de la Chișinău, din care ar face parte și șefa departamentului juridic al Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), au dat buzna, pe 1 august, la instituție pentru a deschide ușa biroului șefului Direcție AMU Sud, Gheorghe Miroșnicenco, în lipsa […] The post Un nou scandal în medicină: un ex-șef de la AMU Cahul a fost „ajutat” de o comisie de la Chișinău să elibereze biroul. Reacția CNAMUP appeared first on NewsMaker.