Reuters: Câți bani dă Rusia pentru războiul din Ucraina. Moscova a decis să-și dubleze planul de cheltuieli pentru apărare în acest an

Update: Estimarea ucraineană a pierderilor rusești din ultima zi: 620 de soldați, 7 tancuri, 21 de blindate de luptă ale infanteriei, 26 de piese de artilerie, 4 lansatoare multiple de rachete, 2 sisteme antiaeriene și 3 echipamente speciale. These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of Aug. 3, according to the Armed […] Război în Ucraina, ziua 526: Circa 10.800 de civili au fost ucişi de la începutul invaziei ruse în țara vecină