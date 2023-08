Veste proastă pentru șoferi – Motorina crește tare în preț, iar scumpirile vor continua – Cât va costa benzina

11:10

Guvernul aprobă astăzi, în ședință de guvern, un ajutor material pentru 74 de localități din 6 raioane din nordul țării. Sprijinul va ajunge la cetățeni sub forma materialelor de construcție din rezervele statului, în valoare totală de peste 16 milioane de lei, a anunțat Dorin Recean. "Solicit autorităților locale să se mobilizeze și să dea ... LIVE: Guvernul în ședință – Urmează să fie acordat sprijin pentru localitățile afectate de ploile și vântul puternic din ultimele zile