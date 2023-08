Noutate bună pentru călătoriii din Chișinău -Troleibuzele și autobuzele dotate cu dispozitive de purificare a aerului

09:40

Cabinetul de miniștri, prezidat de premierul Recean, se va reuni astăzi, în şedinţă extraordinară. În cadrul şedinţei, Guvernul va examina decizii privind solicitările de acordare a sprijinului pentru localitățile afectate de intemperia din ultimele zile, care au fost recepționate de autorități din partea Comisiilor locale pentru situații excepționale. Un număr de 30 de localități rămân ...