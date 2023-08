În plină campanie electorală autoritățile vor să testeze un recensământ de probă al populației și locuințelor

22:30

Ajutorul pentru perioada rece a anului ar putea fi integrat în mecanismul de acordare a compensațiilor la energie. Guvernul a dat aviz pozitiv unui proiect de lege care prevede acest lucru. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, după atribuirea gradului de vulnerabilitate energetică cetățenilor, va fi stabilit dacă ajutorul va fi inclus direct în facturile ... Persoanele care nu se încălzesc cu gaz sau cu agent termic, dar procură lemne sau cărbune vor beneficia de compensații în numerar The post Persoanele care nu se încălzesc cu gaz sau cu agent termic, dar procură lemne sau cărbune vor beneficia de compensații în numerar appeared first on Politik.