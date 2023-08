„Tinerii trebuie să înțeleagă – mai există ceva sfânt, mâine vor parodia imnul”. Artistul Poporului Mihai Ciobanu, supărat pe Cătălin Lungu pentru o parodie

18:00

Gianluigi Buffon pune punct unei cariere formidabile de 29 de ani. Legendarul portar se retrage din fotbal la vârsta de 45 de ani. Fotbalistul a anunțat despre aceasta, pe 2 august, printr-o postare pe Twitter. Gianluigi Buffon will officially announce his retirement from professional football shortly. Decision made yesterday and set to be confirmed. pic.twitter.com/F4jiZ8jNGP […] The post Gianluigi Buffon se retrage din fotbal la vârsta de 45 de ani appeared first on NewsMaker.