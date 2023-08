Și-a împușcat fiul și nora cu o armă de vânătoare: Starea victimelor

13:20

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova asistență financiară, sub formă de grant și de împrumut, în valoare de aproape 60 milioane de dolari pentru modernizarea sistemului de învățământ. Parlamentul a ratificat în a doua lectură trei acorduri care facilitează asistența financiară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Banca Mondială va oferi Republicii Moldova granturi în valoare … The post R. Moldova va primi asistență financiară din partea Băncii Mondiale pentru modernizarea sistemului de învățământ first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova va primi asistență financiară din partea Băncii Mondiale pentru modernizarea sistemului de învățământ apare prima dată în ZUGO.