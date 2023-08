Ce drepturi au refugiații din Ucraina cu statut legal în Moldova

00:30

Premierul Canadei, Justin Trudeau, în vîrstă de 51 de ani, a anunțat că împreună cu soția sa, Sophie, au luat decizia de a se despărți.„Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămînem o familie unită, cu o dragoste și un respect profunde unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am con