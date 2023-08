PAS a anunțat că îl va susține Ion Popa pentru fotoliul de primar al satului Negureni

07:20

Horoscop 1 august – luna Plină cu de toate. E un surplus de energie, un tumult sufletesc, nervi întinşi la maxim, dar succesul nu ne va ocoli. LEU O să interacţionaţi cu nişte oameni care vor să vă uniţi forţele ca să realizaţi un proiect durabil, de care să se bucure cât mai multă lume, […] The post Horoscop 1 august – cine ar putea primi mai mult de lucru la muncă appeared first on Omniapres.