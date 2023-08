La Lopatna, raionul Orhei, se va desfășura Festivalul Chitarelor! Vezi programul

13:40

Campionatul național de pescuit între nevăzători și slabvăzători va fi organizat în acest an la Costești, Ialoveni. La competiție vor participa 27 de organizații teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor cu membrii săi. Gazda competiției din acest an este Organizația teritorială Ialoveni a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. În fiecare an, competiția are loc în localitatea câștigătorilor din […] Post-ul Campionatul național de pescuit între nevăzători și slabvăzători va fi organizat la Costești, Ialoveni apare prima dată în Provincial.