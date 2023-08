Studiu: Ucrainenii care trăiesc pe teritoriul ocupat de ruşi sunt forţaţi să dobândească cetăţenia rusă

11:40

Miercuri dimineață a fost lovit portul Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunăre. Exploziile care au avut loc în port, după ce portul a fost lovit cu drone iraniene, au putut fi observate de pe teritoriul României, relatează libertatea.ro. Russia attack Izmail Ukrainian Danube port. Once again close with Romanian Border. Ruthless attack on Food. pic.twitter.com/aDOLyGqCFn — AGRIColumn (@Agricolumn_EU) August 2, 2023 Potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper, a fost avariat un silo...