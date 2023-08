Starea de urgență a fost prelungită cu 60 de zile

14:00

În cadrul ședinței Legislativului din 7 iulie 2023, deputații au ținut un minut de reculegere în memoria polițistul de frontieră, Serghei Muntean, și agentul de securitate, Igor Ciofu, uciși în atacul de pe Aeroportul Internațional Chișinău, din 30 iunie. De asemenea, s-au dezbătut și s-au votat mai multe modificări legislative, care includ, între altele: