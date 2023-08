O femeie câștigă două milioane de dolari pe lună, … dormind

08:10

În Republica Moldova a apărut un nou partid politic. Este vorba despre Partidul Politic „ȘANSĂ", informează TRIBUNA. Informația dată apare în Lista partidelor politice din Republica Moldova. Partidul „ȘANSĂ" are la bază fostul partid Partidul „Ai noștri", înregistrat la 16 august 2021.