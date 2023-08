Asociația Judecătorilor reiterează că procesul de evaluare a magistraților trebuie să fie transparent și echitabil

09:50

Halterofilul Marin Robu a devenit campion european Under 23. Anunțul a fost făcut de Comitetul Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Sportivul din Nisporeni a cucerit alte două medalii de aur în categoria de greutate 89 kg, la stilurile smuls și aruncat, cu rezultatele 170 kg, respectiv 203 kg. Menționăm că Campionatul European Under 23, […] Articolul O nouă victorie pentru Moldova! Marin Robu a devenit campion european Under 23 apare prima dată în Vocea Basarabiei.