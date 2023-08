Irina Vlah: Guvernarea va avea un centru de supervizare și cenzură a activităților opoziției politice

10:30

De la începutul acestui an datoria de stat internă şi externă a Republicii Moldova a crescut cu circa 5,28 miliarde lei şi a ajuns practic la 100 miliarde lei, mai exact constituia la finele lunii iunie 2023 – 99,94 miliarde lei, arată datele Ministerului Finanţelor. Comparativ cu situaţia de la finele lunii iunie 2022, datoria […]