Horoscop 1 august – cine ar putea primi mai mult de lucru la muncă

Grecia a notificat oficial despre decizia de a deschide la Chișinău o Ambasadă, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova la Atena, Andrei Popov. Potrivit diplomatului, acest lucru va contribui la avansarea parteneriatului bilateral. „Am avut astăzi o discuție foarte bună cu Konstantinos Fragogiannis, viceministrul elen de Externe pentru cooperarea economică cu care am făcut un follow […]