Război în Ucraina, ziua 523. Numărul victimelor din atacul rusesc de la Krivoi Rog a crescut: Cel puțin 5 morți și peste 50 de răniți

Am să recurg la un proverb banal – „Dacă tu nu te ocupi de politică, politica se ocupă de tine”, certificat, verificat și, oricât am închide geamurile, ușile, politica intră nu doar prin televizor, intră prin facturi, intră prin ceea ce spun vecinii, intră prin protestele care se produc sub ferestrele noastre și noi suntem […] Articolul VIDEO/ De ce a fost nevoie de împrospătarea guvernului? apare prima dată în Vocea Basarabiei.