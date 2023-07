Alte două autospeciale de colectare a deșeurilor au ajuns la Chişinău

09:50

Tergiversarea evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor are loc, inclusiv, din cauza oamenilor din sistem care se opun reformei. O spune deputatul PAS, Olesea Stamate, potrivit căreia, pre-vetting-ul și vetting-ul sunt procese care durează atât din motive tehnice, cât și din cauza rezistenței pe care o opune sistemul. În același...