Opozantul lui Putin, Vladimir Kara-Murza, a pierdut recursul împotriva condamnării sale la 25 de ani de închisoare

Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru „trădare, fake-uri despre armată și colaborare cu organizații indezirabile” despre războiul Rusiei în Ucraina, a pierdut recursul împotriva pedepsei sale. Inside the Moscow courtroom where judges have just rejected Vladimir Kara-Murza’s appeal against his 25 year prison sentence. The Kremlin critic was convicted […] The post Opozantul lui Putin, Vladimir Kara-Murza, a pierdut recursul împotriva condamnării sale la 25 de ani de închisoare appeared first on NewsMaker.

