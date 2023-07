Primăria Municipiului Chișinău organizează ediția a II-a a evenimentului de excepție dedicat tinerilor – „Chișinău Youth Fest”

12:10

Vântul şi seceta alimentează un incendiu de pădure izbucnit în Rezervaţia naturală Mojave din California, care se extinde acum în statul vecin Nevada, pompierii americani având dificultăţi în a încetini evoluţia flăcărilor, relatează Associated Press. Duminică, autorităţile federale au declarat că incendiul a scăpat de sub control. Peste 200 de persoane au fost mobilizate la […] Articolul Incendiu violent scăpat de sub control în SUA apare prima dată în Subiectul Zilei.