VIDEO Starea de urgență – prelungită pentru 60 de zile. Recean a prezentat în Parlament imagini video din Ucraina

Republica Moldova a obținut argintul la Jocurile Mondiale Universitare 2023, care se desfășoară în Chengdu, Republica Populară Chineză. Titlul de vicecampion mondial universitar a fost cucerit de Radu Izvoreanu, talentatul luptător moldovean de judo. Sportivul s-a făcut remarcat pe tatami, la categoria de greutate 66 kg. Potrivit ministerului Educației și Cercetării, în sferturile de finală, […]