PNUD va implementa în Republica Moldova un nou proiect pentru realizarea reformelor în domeniul energiei și transformării digitale

Milioane de japonezi se adună, în fiecare vară, pentru a urmări un spectacol impresionant al focurilor de artificii. Festivalul care are loc anual pe râul Sumida a fost anulat timp de trei ani din cauza pandemiei de coronavirus, dar a fost reluat în acest an după ce guvernul a dat undă verde. În acest an, pe cerul din orașul Tokyo au putut fi văzute peste 20.000 de luminițe multicolore.