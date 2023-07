Trafic suspendat în centrul capitalei. Cum va circula transportul public

09:50

Este greu de anticipat care va fi pedeapsa Moscovei pentru Republica Moldova pentru instituirea parității diplomatice, pentru că Rusia și-a epuizat pârghiile de influență asupra Republicii Moldova. O spune comentatorul politic, Ion Tăbîrță, potrivit căruia relația dintre Chișinău și Moscova este una tensionată, întrucât Rusia nu încetează să trateze Republica Moldova drept o colonie, notează …