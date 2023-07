Votat de Parlament: Infrastructură obligatorie pentru reîncărcarea vehiculelor electrice și cerințe minime de eficiență energetică în cazul imobilelor noi

11:00

Orașul Dnepr din Ucraina a fost atacat cu rachete în seara zilei de 28 iulie. Rachetele au lovit o clădire multietajată dar și edificiul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Nouă persoane au fost rănite, dintre care doi copii. Potrivit administrației militare regionale din Dnepr, loviturile cu rachete Iskander au afectat 3 clădiri administrative, inclusiv pe […]