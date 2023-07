Poliția de patrulare a documentat un număr impunător de șoferi urcați în stare de ebrietate la volan în acest weekend

18:30

Putin spune că Ucraina a pierdut sute de tancuri și blindate; Kievul: „Dacă am fi avut atâtea, am fi deja la Moscova” Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că armata Ucrainei a pierdut peste 400 de tancuri în ultima zi și pese 1.300 de vehicule blindate, de la 4 iunie încoace. Replica Kievului nu a întâziat să apară: „Dacă am fi avut atâtea, am fi deja la Moscova”, a răspuns un oficial al armatei ucrainene. Liderul de la Kremlin a făcut aceste declaraţii într-o conferinţă de presă, sâmbătă,...