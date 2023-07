Adoptat de Parlament: Membrii Partidului ȘOR nu vor putea participa în alegeri pe o perioadă de la trei la cinci ani

13:40

Parlamentul Ucrainei a prelungit, joi, legea marțială activă în țară de când Rusia a invadat-o pe 24 februarie 2022. Legea marțială a fost prelungită cu încă 90 de zile, până pe 15 noiembrie. Prin această prelungire se exclude organizarea de alegeri parlamentare, programate inițial pentru luna octombrie. Ucraina are, de asemenea, programate alegeri prezidențiale pentru … The post Ucraina a prelungit legea marțială pentru încă 90 de zile și a amânat organizarea alegerilor parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina a prelungit legea marțială pentru încă 90 de zile și a amânat organizarea alegerilor parlamentare apare prima dată în ZUGO.