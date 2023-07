Averea din Cehia de peste $23 de milioane a oligarhului rus Vladimie Evtușenko, confiscată

20:00

Un ginecoloc din SUA a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru abuz sexual în privința pacientelor sale, relatează Kosa.Media. Bărbatul a abuzat 226 de femeie de-a lungul anilor, printre care și gravide. Victimele cer despăgubiri morale în valoare de $236 milioane. În statul New York, un judecător federal l-a condamnat pe ginecologul […] The post SUA: Un ginecoloc, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a abuzat sexual peste 200 de paciente. Victimele cer despăgubiri de $236 mln appeared first on NewsMaker.