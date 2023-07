R. Moldova va beneficia de un grant de 220 milioane de dolari din partea SUA pentru proiecte în sectorul energetic

13:30

Un depozit de muniţii de la o bază aeriană grecească a explodat joi în urma incendiului de pădure din zona oraşului Volos, în zona central-estică a Greciei. Au fost dispuse evacuări la Nea Anghialos, o localitate apropiată de acel oraş, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor.