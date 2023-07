Pe 1 august NASA va lansa o nouă misiune spațială

22:10

Un caz tragic a fost înregistrat astăzi, 29 iulie, în satul Sovetskoe, raionul Rîbnița. Un bărbat a murit sub roțile unui camion, care se afla la un depozit de cereale. Potrivit presei din stânga Nistrului, accidentul s-a produs după ce vehiculul a încercat să coboare de pe platforma de cântărit camioanele. În acel moment, victima de 58 de ani se afla în spatele camionului și a fost strivit sub roți. Sursa mai scrie că șoferul are 50 de ani și afirmă că s-a uitat în oglinzile retrovizoare, dar n...