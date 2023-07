foto | Învață cum să-și transforme ideile în proiecte: Experiența fetelor din tabăra GirlsGoIT

09:40

După o zi răcoroasă și cu vânt, vremea se ameliorează și se încălzește cu câteva grade ziua. Precipitații vineri nu se prevăd, iar vânt va sufla din nord-vest slab la moderat. Temperatura aerului noaptea va fi destul de rece cu minime cuprinse între +11..+16ºC. Temperatura maximă ziua va crește până