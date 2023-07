Pofta de ciocolată va fi mai scump de satisfăcut. Prețul boabelor de cacao a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

13:10

Președinta Maia Sandu, în timpul vizitei sale la Salzburg, s-a întâlnit cu omologul său austriac Alexander Van der Bellen. Oficialii au discutat despre inițierea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, șefa statului l-a invitat pe liderul de la Viena să viziteze Moldova în acest an. „Am avut o întrevedere călduroasă cu Președintele