Termenul de execuție a lucrărilor din Acordul de finanțare cu UE ar putea fi extins

22:40

Insistența cu care se promovează anumite versiuni despre cazul asasinării activistului transnistrean Oleg Horjan ar trebui să dea de bănuit. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepreședintele parlamentului, Mihai Popșoi, după audierile pe acest caz la care a participat și viceprim-ministru pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, dar și reprezentanți... The post Mihai Popșoi, despre cazul Horjan: Insistența pe o anumită versiune trădează probabil un anumit interes appeared first on ALBASAT.