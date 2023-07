Marcela Paladi – despre „durerile fantomă”, divorțul pe patul de spital și mesajul pentru șoferul care a lăsat-o fără picioare

12:40

Consiliul de Observatori al SA „Moldovagaz" și-a modificat componența. Potrivit reprezentanților societății pe acțiuni, din echipă face parte expertul în domeniul energiei Sergiu Tofilat, dar și secretarul de stat al Ministerului Energiei al Republicii Moldova Constantin Borosan. Pe 28 iulie a avut loc Adunarea generală anuală a acționarilor SA „Moldovagaz", în cadrul căreia a fost […]