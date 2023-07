Canoista Maria Olărașu a cucerit bronzul la Europenele din Portugalia

12:40

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Viorel Barda, a anunțat că în localitatea Negureni din raionul Telenești, la alegerile locale din 5 noiembrie, din partea formațiunii politice va candida Valeriu Botnaru. Asta în timp ce actualul primar de Negureni, Ion Popa, la fel este membru PAS. În urma anunțului, actorul Emilian Crețu a venit cu […] Emilian Crețu, dezamăgit de Maia Sandu, după ce PAS și-a retras susținerea pentru primarul de Negureni: "Atât de proști să fim?"