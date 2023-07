Péter Szijjártó: Argumentele UE privind pacea în Ucraina sunt prefăcute

10:10

Rusia a lansat, noaptea trecută, un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, relatează The Guardian. Un agent de securitate a murit, iar un terminal de marfă a fost avariat, a declarat guvernatorul regiunii. Porturile din Odesa au fost ținte regulate ale atacurilor rusești de când Moscova s-a retras săptămâna trecută din inițiativa