În acest weekend, la Chişinău are loc Festivalul pomușoarelor și mierii de albine. Unde se desfășoară

15:40

Un copil în vârstă de 3 ani a fost transportat cu echipa de reanimare a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă în Secția Primiri Urgente a Institutul Mamei și Copilului, în stare extrem de gravă, după ce a înghițit un capac de masă plastică de la sticlă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit reprezentanților spitalului, copilul … The post foto | Un copil de trei ani, la spital în stare gravă, după ce a înghițit capacul unei sticle first appeared on ZUGO. Articolul foto | Un copil de trei ani, la spital în stare gravă, după ce a înghițit capacul unei sticle apare prima dată în ZUGO.